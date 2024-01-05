雙疫拍門迎新春 谷針籲築防護盾

流感入院急增醫護愁 新冠JN.1勢成主流 長假期後流感及新冠病毒在社區加速傳播，港人需慎防雙疫拍門！衞生署最新監測數據顯示，因公立醫院病人因流感入院率升穿基線水平，急症醫院內科病床使用率亦高見116%。同時，新冠病毒確診率連續3周增加，約六成病人樣本為JN.1變種株，當局直指變種株有機會取代XBB成為本港主流變種株。當局預計下周本港將進入冬季流感高峰期，農曆新年或需面對雙疫夾擊，呼籲高危群組盡快接種新冠及流感疫苗，做好防疫措施。

根據衞生防護中心數據，上周（2023年12月24至30日）流感確診比率已升至8.49%，接近9.21%基線水平，高於前一周錄得的5.7%，是連續第3周錄得上升；公院入院率由前一周的0.25僅處「踩界」水平，急升至0.48，是今個冬季首次升穿基線。染流感後嚴重個案亦由前一周14宗增至23宗，當中死亡個案由8宗增至10宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君預料，兩項數據將於下周繼續上升，並齊齊升穿基線水平，屆時本港即進入流感高峰期。

至於新冠病毒方面，中心數據顯示病毒的活躍程度明顯呈上升趨勢，上周檢測確診比率為4.88%，高於前一周的3%，亦是連續第3周上升，其中JN.1變種株的比率逐步增加，最新地區監測樣本佔比由約15%增至約26%，病人樣本佔比則由約20%增至約60%；染疫死亡個案則由前一周3宗大增近2.7倍至11宗。張竹君指出，JN.1變種株正在全球多處傳播，並有較強的傳播優勢，將有機會取代XBB變種株，成為本港主流變種株，但未有報告顯示JN.1變種株較其他新冠變種株嚴重，而目前XBB疫苗對JN.1仍有交叉保護力。

急症內科病床爆煲達116% 新冠及流感同時升溫，對公立醫院造成壓力，長假後公院病床使用率已持續爆滿，醫管局總行政經理李立業表示，經急症室入內科的人次自元旦起持續上升，急症醫院內科住院病床使用率由聖誕假期前的96%，至周二（2日）飆升至118%，周三亦錄得116%；而兒科病床使用率則由75%增至高見96%。他指，醫管局在上月22日已啟動服務需求高峰期措施，並每日監察情況，必要時會調整非緊急服務騰出更多人手及資源，但現階段北大嶼山醫院感染控制中心暫未啟動，處於備用狀態。

半數長者 兒童 未打流感針 面對雙疫夾擊，當局建議市民接種疫苗，衞生防護中心緊急應變及項目管理處主任歐家榮表示，今季各項流感疫苗接種計劃推進情況理想，截至周一接種量達170萬劑，按年升21%，各年齡群組的接種數字均見增幅，但仍約有一半長者及兒童未接種，而醫護人員接種率則達55%，高於去年。

至於新冠疫苗方面，當局於上月中已開放讓高風險群組，包括65歲或以上長者接種XBB疫苗，歐家榮指，截至周三（3日）已接種約兩萬劑XBB疫苗，而上月整體新冠疫苗接種數字亦有上升，達約4萬劑，呼籲相關高風險群組盡快接種疫苗。