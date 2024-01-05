4度眾籌 共獲逾3700萬 支付外國報章刊文宣廣告費用

【本報訊】控方指黎智英及或Mark Simon經陳梓華，指示李宇軒在2019年6月至8月期間，合共籌辦3次國際眾籌，支付在外國登報請求制裁香港的費用。至2020年8月，因眾籌資金已經用罄，他們再進行第4次眾籌。4次眾籌共得來逾3,700萬元。

50萬資助李宇軒聯絡外國政客 控方表示，2019年6月至8月，李宇軒組織3次全球登報行動，在美國、德國等地的報章刊登文宣廣告，呼籲當地政府向中港施壓及實施制裁。

在第一次國際宣傳中，黎和Mark Simon預留了約500萬元作預付宣傳費。這次眾籌籌得約700萬元，第二次眾籌籌得約310萬元，Mark Simon先把款項存入《蘋果》專欄作家Jack Henry Hazlewood 在英國的銀行帳戶，再轉入李宇軒在英國的個人銀行帳戶。第三次眾籌則籌得約1,400萬元。

至2020年5月，因眾籌資金已經用罄，劉祖廸進行第4次眾籌，結果籌得1,320萬元，款項之後被存入「Project Hong Kong Trust」的戶口，用於進行國際游說等的行為。除了協助刊登文宣廣告，黎智英亦透過Mark Simon，資助陳梓華舉辦展覽、街站，涉款約17萬元；以及資助50萬元予李宇軒，讓外國政治人物來港，監察2019年區議會選舉。另外，黎控制的香港公司力高顧問有限公司，曾轉帳約8萬元予陳梓華。