外國政客遭點名與黎共謀 英大臣插嘴譴責港府恐嚇

【本報訊】壹傳媒黎智英涉違國安案審訊期間，控方指控多名外國政客是黎智英的「共謀者」，當中包括多名英國公民。英國保安事務國務大臣董勤達當地周二（2日）在社交網「X」發文指手畫腳，譴責港府在政治檢控中點名英國公民是意圖恐嚇，法律戰是不會得逞。

駐港公署指摘妄議黎案 董勤達表示，用威脅恐嚇英國個人和社區的嘗試將會失敗，英方將堅決捍衞主權，以及定義英國的權利和自由。

中國外交部駐港特派員公署周三（3日）發聲明指摘「對華政策跨國議會聯盟」、個別英國政客以及歐洲議會議員妄議黎智英案，詆毀北京對港政策和《港區國安法》、大肆叫囂制裁中港官員，公署對此表示強烈不滿和堅決反對。

「對華政策跨國議會聯盟」發聲明反駁指，從中方回應可見在香港是由政府裁定被告有罪，強行令事實符合表述，然後要求政府以外的人留意不到此事。聲明形容，黎智英案是依賴從酷刑受害者獲取的脅迫證詞，來支持有關黎智英的謊言。