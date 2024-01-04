橫眉冷看：世界市場盡入囊中

2023年結束前，中國小米集團突然宣布要推出電動車，而且市場定位甚高，將會以歐洲的保時捷和美國特斯拉為對手，該公司希望15至20年內，能成為世界五大汽車生產商之一。

中國企業的豪言壯語，你可別視作兒戲。十多年前，當比亞迪還是汽車山寨廠時，就聲稱將來要取代日本豐田。那時候，不少人將該公司的老闆視為瘋子，但時至今日，已沒有人敢這樣看他了。早在2010年，美國蘋果公司便說要製造電動車，但事隔十多年，仍是只聞樓梯響。小米集團卻是在2021年才宣布會研發汽車，短短兩年後，第一輛汽車已閃亮登場，更有超過100項技術處於全球領先水平。別的不消說，單論風阻系數，小米的新車便低至0.195，在世界所有量產車之中，成績位列第一，將保時捷、法拉利等老牌車廠，統統甩在後頭。

所謂「不鳴則已，一鳴驚人」，不少中國企業正是如此。小米汽車聲稱會直接對標保時捷。保時捷的電動跑房車，是筆者好些朋友的夢想座駕，但售價高達200多萬港元，很多人只能望門興嘆，但觀乎小米的新產品，論外觀、性能，都跟保時捷可堪比擬，有些地方甚至猶有過之。至於售價是多少，小米暫時未有透露，市場卻傳得沸沸揚揚，車評人的估計五花八門，最低是9.9萬元（人民幣‧下同），最高是35萬元。

小米的新車賣9.9萬元，恐怕只是說笑，但即使高至35萬元，跟保時捷相比，仍有明顯的價格優勢。難怪自從中國電動車殺入市場後，世界汽車業風起雲湧。再看其他的中國產業，幾乎莫不如是，高鐵、手機、無人機、民航機等等，Made in China的產品都是價低而質優，長此下去，恐怕整個世界市場，都要盡入中國囊中。