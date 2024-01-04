強詞有理：好事變壞事

為了振興經濟，香港政府這些年不惜工本搞了不少大型活動，結果往往不盡如人意，錢花出去了，卻沒有收到預期效果，有時候甚至弄巧成拙。例如這次除夕夜煙花匯演，號稱歷來最大規模，確實很璀璨，也確實博得不少歡呼聲，可惜功虧一簣，最後竟然敗在旅客疏導方面，搞得怨聲載道，好事變成壞事，不但沒有為香港爭取分數，反而使形象再次插水。

煙花匯演之前，港府在內地大鑼大鼓宣傳，大量內地客積極響應，紛紛來港捧場。結果呢？由於港府後知後覺加上應變能力不足，無法及時疏導人流，大批內地旅客有家歸不得，只好在上水站坐到天亮。對這些旅客來說，一次美好的經歷變成痛苦的折磨，難免有上當受騙的感覺，香港形象能不插水？當局事後作出諸多解釋，無非人流和車流太多、口岸超負荷等等，其實人們只想問一句，難道當局沒有預料會吸引這麼多旅客？到底是預警能力差還是應變能力不足？

香港與深圳只是一河之隔，為何成為無法跨越的鴻溝，這才是最值得港府認真檢討的問題。近年港府不斷強調推動大灣區融合，但予人的感覺是雷聲大雨點小，時至今天實行24小時通關的依然只有皇崗口岸及港珠澳大橋，顯然無法滿足實際需要，為何其他口岸不能考慮延長通關時間？起碼舉辦大型活動時應靈活變通吧？

沒有人懷疑港府振興經濟的決心，只是擔心其能力不足。經過黑暴和疫情的雙重打擊，香港本已五勞七傷，加上中美博弈愈演愈烈，香港處境尤其尷尬。過去緊跟西方那一套已經行不通，香港未來的出路就是進一步融入國家發展大局。港府當然知道這個道理，也很想有所作為，奈何能力實在有限，至今沒有任何成績可言，連煙花匯演這麼簡單的事情也弄得一塌糊塗，真是孺子不可教也。疫後恢復通關，不是內地客蜂擁來港，反而是香港人爭相北上消費，箇中原因大家心知肚明。無論是營商成本，還是服務水平，或是待客之道，香港都明顯比不上深圳，拿甚麼跟人家競爭？

不是說香港已無可取之處，作為國際金融中心及進入中國的門戶，香港具有獨特地位和魅力，對外國投資者和內地旅客依然有足夠吸引力，關鍵是如何發揮固有優勢，並發掘新的亮點。遺憾的是，港府管治能力始終無法令人有信心。