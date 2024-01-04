龍吟虎嘯：誰當選都要直面統一

從1月3日起，台灣大選進入1月13日投票前，不得以任何方式發布民調的日子。此前台灣舉行了唯一一場大位候選人電視辯論會，這場辯論會後，各方公布民意支持度結果，民進黨的賴清德仍居第一；國民黨的侯友宜居第二，但已相當貼近賴清德；民眾黨的柯文哲還是老三，一般輿情認為賴清德勝選機會還是最大。

不過，台灣選舉最是難講，在第一、第二候選人民調極為接近下，突發事件分分鐘令大局翻盤，像當年的兩顆子彈射中陳水扁，這個經典案例至今讓人對台灣大選充滿懸念和驚奇。

大陸方面，一直極為關注台灣大選，預判各種可能性，過去那些年，關注歸關注、預判歸預判，鮮有考慮對不同政治傾向的候選人當選會即時影響兩岸關係。因為很長時間，兩岸關係沒有如此緊張，台灣「倚美謀獨」沒有如此猖狂，中美在台灣問題上沒有如此這般地要準備打仗，大陸武統台灣的力量沒有像今天這般強大，和平統一的呼籲在台灣沒有像今天這樣被極之抗拒，而統一問題在中南海的民族復興大業的規劃中沒有像今天這樣已不能久等……所有這些因素加起來，令中南海要為加速統一、為「反獨促統」做好台灣大選不論何人當選都要「一視同仁」，催逼實現統一。

大陸國台辦於台灣大選辯論會結束，就在當天深夜發文回應，對於民進黨、賴清德，大陸一如既往地定性為「台獨」和「台海兵凶戰危製造者」，顯示此人當選，大陸武統會大大升溫，大陸會以各種強硬手段包括軍事手段逼他放棄「台獨」，接受統一。對於聲稱反對「台獨」，也反對「一國兩制」的侯友宜，大陸會要求盡快回到「九二共識」，超越馬英九時期的純經貿程度，展開兩岸政治商談，直面統一。

而對於「首鼠兩端」、玩弄文字遊戲、把台灣問題國際化的柯文哲，大陸不會讓他再左躲右閃，要求他正視「九二共識」、正視國家統一，與大陸商談。