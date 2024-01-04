坦言集：背道而馳

猶太的以色列政權在以巴之戰中出現的種族主義行為，揭露了猶太教的性質，顯示出這個宗教奉行這樣的極端古老教義，便是文明之敵，人類社會發展的障礙。

耶穌當年推行的宗教革命，推翻猶太教的傳統教義和教條，打破猶太族神選民族的信念，把宗教從限於一個種族轉變為博愛所有人，不分貧富、種族。所以基督教包括不同教派，天主教、東正教等與猶太教雖始源自此，卻有極大分別，甚且對立。問題是耶穌的基督教一旦演變成教會且攀上為國教，為君主政權信奉和尊崇，賜予政治權力和經濟利益，教會與政權融合，便把歷史發展的政教分離趨勢倒轉。

在歐洲的諸侯混戰中，天主教借助知識、跨境來往的能力和由此產生的利益，以教會的組織能力、政治動員能力，演變成可與貴族抗衡的龐大宗教集團，構成宗教政權，並與貴族融合，形成新的政教合一體系，壟斷屬區的各方面控制，並由教皇的教廷加持。極端的演變為宗教法庭，任意以教會名義來對平民貴族審判，剝奪他們的財產以至性命，建立起宗教的專制主義，從性質和行為表現與耶穌的宗教革命背道而馳。

要用教條教義來證明這樣的宗教體制的合法性、合理性，不但用教會託神的名義授給教皇不可錯的教條，讓他去制訂宗教法規，和進行政治及其他審判的最後裁決。還在耶穌的新約聖經同時尊崇舊約聖經，把猶太教的陳舊部落主義的教義引進天主教，由此開啟耶穌宗教革命的逆轉。

一是向錢看，中世紀出現贖罪券制度，用錢來買神對罪行的赦免，沒有錢當然不能免罪，而罪是由教會、教會的神職人員所頒布，也便是由他們決定誰犯罪，犯了甚麼罪。二是把耶穌的博愛轉變為猶太教的神選民族的主張，不再是面向所有人的宗教，而是劃分信徒與異教徒，要消滅異教徒，非我族類要改變一切信奉天主教會的宗教。即使如此，還有公民與奴隸之分，二者決定於種族。天主教由十字軍東征異教徒之後，再演變為奴隸制，用奴隸來支持天主教歐洲進入所謂富裕與文明的時代。其中基督教的革命，是反羅馬教會的壟斷，建立各教派本身的政教合一體制，也同樣地與天主教發展為殖民主義、奴隸主義。

究其因，是猶太教的部落神宗教，也是舊約聖經的教義。