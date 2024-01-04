遠洋船圖走私到越南 檢魚翅壯陽藥值600萬

混申報貨物掩飾 疑轉運內地避查 私梟利用遠洋船走私貨物到內地已屬固有模式，惟最近又再變招選擇把走私貨運送到東南亞地區，繼而採用迂迴路線轉運內地逃避偵查。海關近日查驗一批利用遠洋船出口往越南的貨櫃，發現在已申報的貨物中，混雜懷疑壯陽藥、魚翅等共約值600萬的走私貨，其後拘捕一名付貨人代表。海關正追查涉案貨物來源、用途及銷售渠道，不排除會採取進一步拘捕行動。

上周三，海關經情報分析及風險評估，揀選一批原定經遠洋船出口往越南的貨櫃作查驗，經檢查後，關員在其中4個貨櫃內，發現一批未有申報的貨物，當中包括花膠、魚翅、藥劑製品及護膚品，貨物總值約600萬元。據了解，該些藥劑製品懷疑是壯陽藥。

付貨人女代表被捕 調查人員表示，走私分子不斷改變他們的走私模式，由以往經遠洋船走私貨櫃到內地其他城市，改為近期把走私貨物經遠洋船出口至越南、馬來西亞、新加坡等東南亞地區，再用其他途徑偷運到內地。人員相信，如果走私分子把今次截獲的貨物由越南運返內地，可以逃避超過300萬元的稅款。

人員續指，案中魚翅經過漁護署初步檢驗，懷疑是屬於受管制的瀕危物種，它們與涉案藥劑製品同樣需要出口許可證，可能亦是不法之徒選擇走私的原因之一。除此之外，關員在檢查貨櫃的時候，發現櫃內大部分為已申報的貨物，關員要把相關貨物移走，始能發現該些走私貨，相信有人企圖蒙混過關，藉此逃避偵查。

海關經跟進調查後，拘捕一名自稱為付貨人代表的52歲女子。案件仍在調查，暫時未知涉案藥物用途及是否有流出市面，不排除稍後會有更多人被捕。