銀行內搵獵物 見撳錢尾隨句鐘 推跌老翁圖劫逾萬元 賤賊就擒

【本報訊】前日下午約3時，一名姓吳（74歲）老翁，在屯門湖翠路268號一私人屋苑行人路邊，遭一名迎面而至的男子企圖搶去其身上斜孭袋。事主奮力反抗幸保不失，匪徒惟恐東窗事發，推跌吳翁後隨即逃去。執法部門經追查後，於當晚近8時在屯門區，以涉嫌「企圖搶劫而襲擊」，拘捕一名姓甘（55歲）本地男子，他已被扣留調查。

初步調查顯示，吳翁於事發前在區內一銀行櫃員機提款約1.4萬元，當時有人疑在銀行內尋找獵物，繼而尾隨事主乘搭巴士及步行至案發位置，整個過程約一小時。人員接獲報案後，翻查有關閉路電視錄影片段得悉事發經過，並鎖定疑犯的住所位置，其後展開埋伏行動，最後在疑犯離開寓所時把他拘捕。人員初步相信疑犯有計劃犯案，並沒有其他同黨或犯罪團夥，亦無迹象顯示他涉及其他同類案件。

遇劫翁後腦着地 幸無大礙 案發後，吳翁被推跌後腦着地，需由救護車送往屯門醫院，幸治理後已無大礙。執法部門提醒市民，年近歲晚家中長者或會提取大量現金或攜帶貴重財物準備過年，呼籲長者外出盡量由家人陪同，如遇上罪案應保持冷靜及早求助。