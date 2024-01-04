犯案逾3個月 換電子產品現金券購物 偽造收據呃值近10萬元積分 情侶落網

【本報訊】觀塘區有商場管理公司於去年12月中報案，指發現有人上載大量偽造的購物收據至商場的應用程式，騙取可以使用的現金積分，並以該些積分用作購物。執法人員經調查後，揭發有歹徒於去年10月起偽造購物收據，並利用新開的數十個戶口，騙取價值逾99,000元積分，成功於東九龍區內3個大型商場使用積分購物。

人員經翻查大量閉路電視錄影後，鎖定兩名懷疑涉案人士身份，並且進行埋伏行動。在前日下午，人員在觀塘區一商場發現該兩名人士，使用該些懷疑詐騙獲得的積分購物，遂以涉嫌「欺詐」拘捕一名姓黎（28歲）男子及一名姓朱（29歲）女子，二人為情侶關係。其後，人員於他們的住所內，檢獲贓物及犯案時穿着的衣物。

據了解，黎男報稱司機，朱女則無業，由於商場管理公司發現同一戶口，在一日內上載大量收據，因收據相片一式一樣，僅更改了銀碼及時間，並以積分換取了電子產品或現金券等，因此對情況產生懷疑。疑犯以手機軟件竄改收據，至於有否出售贓物套現則有待進一步調查。

專家指系統即時對接可堵漏 資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，騙徒能夠得逞，主要是系統資料未能對接所致。他亦有參與兌換積分活動，在光顧有關商場管理公司旗下商店後，消費資料會即時與系統對接，騙徒無法造假。不過，若光顧的是非該管理公司旗下商店，因涉及私隱、技術及商業等問題，消費資料難與系統對接，便讓騙徒有機可乘。他認為，只要商場內所有商店消費資料與系統即時對接、或兌換積分時以身份證登記、或需親身兌換，即可防止被騙。

新鴻基地產發言人表示，該公司職員於去年底發現有人偽造旗下商場的消費收據以騙取The Point綜合會員計劃積分，已即時主動報案，並協助執法部門展開拘捕行動。該公司一直嚴密監管The Point應用程式之運作，防止虛報、竄改或任何欺詐行為，如發現異常，定當立刻轉交執法部門跟進。