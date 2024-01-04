49歲童樂居女職員拒認虐兒

【本報訊】本報早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童案，至今累計共34名女職員被落案起訴，部分被告的案件交由區院審理。其中一名49歲女職員被指對6名幼童故意忽略及作出虐待，案件昨於區院開審，她否認6項虐兒罪。控方開案詞指，被告見到其他職員襲擊一幼童時涉嫌袖手旁觀之餘，亦曾分別涉嫌向5名幼童施襲，包括拍打、推幼童頭部及把幼童摔落地等。

控方開案陳詞指，被告案發時在童樂居工作，涉案6童均寄住上址。控方指童樂居內閉路電視拍到案發期間，被告分別在活動室襲擊5名事主，包括把事主的頭向後推、以物件拍打他頭部、扯其頭髮及手臂且把其摔落地等。控方又指另有一次，被告與另一女職員在幼童睡房內男童B床邊。該女職員曾拉B手臂把B拉到女職員大腿，並拍打B的腹部及臉、晃動其頭部並把他拋落床等。被告則一直在女職員旁目擊，但無動於衷。被告最終於2022年1月7日被捕。案件編號：DCCC 541/2022