涉宿舍內3度非禮女童 警員3‧4受審

【本報訊】4年多前一名男警於休班期間，涉嫌在紀律部隊宿舍內3度非禮一名十餘歲女童。執法人員去年6月接獲相關報案，之後展開調查，7月4日拘捕被告，落案起訴他3項非禮罪。他上周否認全部控罪，押後至昨日在九龍城法院再訊，以定審期。裁判官將案定於3月4日開審，預審訊3天，期間被告續准以現金3,000元保釋候審，期間不得離港，需居於報住地址，每星期到警署報到兩次，不可直接或間接接觸控方證人，不可踏足秀茂坪紀律部隊宿舍一帶。

男被告代號「U.K.B.」，現年27歲。控罪書中文版本上的報稱職業是其他，英文版本職業一欄則被劃去。據執法部門新聞資料顯示，被告是一名警員，已被停職。控罪指，被告於2019年12月某日、2020年7月某日、2020年8月某日，在九龍秀茂坪和康徑1號秀茂坪紀律部隊宿舍某單位內，非禮女童Ｘ。據了解，被告與女童是親戚關係。

近年屢揭警員涉風化案 警員不時捲入風化案。已婚34歲警隊高級督察李卓賢，2021年涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」胸，之後下跪求饒，揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀！」經審訊後被裁定非禮及意圖妨礙司法公正兩罪罪成，2023年7月判入獄6個月兩周。另外，時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，被指在2022年中於粉嶺一熟食中心殘廁內，先後3度非禮同一名女子。他被控非禮等7罪，排期今年8月12日開審。案件編號：KCCC 3375/2023