從後箍頸劫女護 運輸工判囚28月

求情稱喪父欠債 官斥非單純搶銀包 將軍澳靈實醫院一名女護士，於去年初在晚上獨自行經醫院外的行人隧道入口時，被一名男子從後箍頸搶劫，劫去約總值3,600元的腕錶及手袋。執法人員到場調查，發現賊人在慌亂間遺下的銀包，循此途徑調查後成功鎖定並拘捕該名賊人。被捕男子昨於區院承認一項搶劫罪，被法官陳廣池判監28個月。法官指被告屬衝動犯案，搶劫獨行女事主，他雖沒使用武器，卻曾向事主從後箍頸，認為並非屬於單純搶銀包。

涉案35歲被告李捷，報稱運輸工人，承認一項搶劫罪。辯方求情指，被告因喪父，要辦理喪事而欠下9萬元債項，案發時他在回家途中，見女事主單獨一人前行而心生歪念。法官判刑指，被告沒有於現場埋伏，認為並非有預謀犯案，而事主部分失物亦得以尋回，只失去了部分款項。經考慮後，最終判被告入獄28個月。

被告逃走時遺下自己銀包 案情指，2023年1月9日晚上約10時，鄭姓女事主途經將軍澳靈實醫院外的行人隧道時，突然被人從後用右手箍頸，鄭失平衡跌在地上，肩膊的手袋則遭被告猛力拉扯，期間手袋肩帶被扯斷。被告成功搶走手袋後，往醫院方向逃跑。一名男途人聽到鄭高聲呼救，嘗試追截被告但不成功，不過拾到被告遺下的一個銀包，當中載有其個人證件，包括被告的建築工人證，鄭則打電話報案。

鄭被搶走的手袋內載有她的身份證、化妝袋、銀包、員工證、提款卡、八達通卡、腕錶、兩枚吊墜，及現金約450元，所有物品總值約3,600元。執法人員接報並經調查後，於同日在坑口尚德邨拘捕被告，警誠下他承認搶劫，並帶人員尋回部分被搶劫物品，包括腕錶及化妝袋等。被告稱因欠債纍纍而犯案，並在取走值錢物品後，隨即把手袋棄掉。案件編號：DCCC 279/2023