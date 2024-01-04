「樂活一站」大掃除服務 下月時薪增至155元起

【本報訊】僱員再培訓局「樂活一站」每年配合家居服務市場需要推出農曆新年服務，包括大掃除、煮團年飯及製作賀年糕點服務，按工作地區及服務時段建議收費亦有不同。以大掃除為例，直至本月底（31日）港島區每小時收費為145元，九龍及新界收費為135元；而2月1日開始，臨近農曆新年收費有所上升，港島區收費增至165元，九龍及新界為155元，建議助理人數則視乎面積需一至3人以上不等，僱主另外亦需為助理購買勞工保險。

農曆新年服務包括煮團年飯及蒸糕，煮團年飯建議每小時收費150元，包括購買食材、準備、烹煮餸菜及煲湯，可提供6至8人，4至5餸一湯；或9至12人，6至8餸一湯。蒸糕服務則包括代購材料、指導製作蘿蔔糕、馬蹄糕，要求其他糕點亦可與助理自行商議，每小時建議收費為100至120元。

徵費在即 垃圾分類需求升 今年4月將實施垃圾徵費，從事家務助理大約20年的珍姐指因應垃圾徵費即將生效，今年多了僱主要求作垃圾分類等工作，工作亦較以往多，目前已排期至年三十晚，大約有10個僱主聘用。就業服務高級經理龔書致指，一直有向學員講解不同分類與回收計劃，如果僱主有需要處理較多垃圾，最好在登記時盡早作出協調，當涉及大型垃圾需要棄置或處理，或需要尋求物業管理或其他服務商提供協助。