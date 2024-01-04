去年12月溫暖少雨 錄歷來最熱除夕

【本報訊】踏入2024年，氣溫已漸回暖，天文台昨日亦發出去年12月氣溫回顧。天文台指出該月較為溫暖，平均氣溫達到攝氏19.1度，比正常值攝氏18.2度高出攝氏0.9度，是有紀錄以來12月份的其中一個第九高。在12月17日，受到相關的冬季季候風影響及由於一道雲帶覆蓋華南本港天氣開始轉冷。到12月20日至23日，受到一股強烈冬季季候風補充影響，氣溫大幅下降，並伴有陣雨。氣溫也於早上下降至全月最低攝氏8.1度。受到強烈季候風影響，12月24日早上在大埔及打鼓嶺均有結霜報告。在寒冷的聖誕節之後，冬季季候風影響逐漸減弱，氣溫亦逐漸回暖。在12月最後一日錄得攝氏25.7度，是有紀錄以來最暖的除夕。