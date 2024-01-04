嶺大研發嶄新晶體語言 解碼鑽石結構

【本報訊】嶺南大學研發出嶄新的「晶體語言」，能夠解碼鑽石等的晶體結構，以獲取結構的組成和連接性，未來可應用於人工智能以開發新材料，更有潛力結合人工智能設計出革命性的半導體材料，可大規模生產低成本的太陽能系統，甚至研發出全新的超導體，在傳輸潔淨電能時不會引起電力耗損。

化成文字 設計新型材料 嶺南大學跨學科學院助理教授肖航及其研究團隊所研發的「晶體語言」，全名為「簡化線性輸入晶體編碼系統」（SLICES），能將晶體以文字的形式進行解碼，就如樂譜旋律中的音符一樣。新技術亦在超過4萬個晶體結構解碼測試中的準繩度高達94%，較傳統業界採用的「晶體擴散變分自編碼器」技術的準繩度為高。

肖航表示，SLICES能將文字代碼準確重建為原始的晶體結構，即使晶體旋轉、平移或重新排序，亦能夠確保代碼的準確性，協助人工智能更有效率地設計和研發出新型材料。

團隊續指，SLICES能完全自主地研發14種專為再生能源技術度身訂造的半導體理想候選材料，亦能驅動人工智能從已知的材料中獲得見解，並假設與現有結構不同的新結構，再進行嚴格驗證。