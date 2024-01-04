維港有35種珊瑚 佛堂洲首揭高密度扇貝

【本報訊】香港城市大學研究維多利亞港的海底生態系統，結果在維港發現了高達35種固著性表棲生物物種，其中包括4種黑珊瑚物種、16種石珊瑚物種和15種八放珊瑚物種，揭示了海港地區豐富的生物多樣性，亦凸顯了海港地區底棲生境的恢復潛力及海洋生態系的修復可能性。其中在佛堂洲地區還首次發現了高密度扇貝，以及觀察到短吻粗吻海龍和青高海牛等標誌性的海洋生物。研究團隊亦根據結果確定了5個重要的底棲生境位置，分別為黑角頭燈塔、佛堂洲、魔鬼山、香港海防博物館和青洲，其中佛堂洲的底棲生境面積約為10.42公頃，相當於14.6個標準足球場大小。

城大水下測繪 評估棲息地 在港府環境及自然保育基金的資助下，香港城市大學海洋污染國家重點實驗室副主任陳荔及其團隊於2021年6月至2023年6月間對維多利亞港的海底生態系統進行調查，以了解其健康狀況和恢復軌迹。研究涵蓋維港的自然海岸線，並包括將軍澳附近和香港島東部地區，採用創新的水下測繪技術全面評估了該地區的棲息地狀況，包括使用海底攝影設備對自然底棲棲息地進行初步篩檢，水下資訊系統進行水下地圖繪製，以及地理資訊系統和珊瑚面積估算軟件進行數據分析。

陳荔指出，水下測繪技術能有助分析水下棲息地的空間分布和覆蓋範圍，可隨時間有效監測其變化，並提出針對性的措施，以保護和保存維多利亞港獨特的海洋生態系統。實驗室研究助理鍾子浩指，海洋保育較陸地難評估，建立水底地圖可更方便進行研究工作，而下一步則希望可進行更全面調查，建立有更多圖像、數字，以至每一品種分布的資訊等，另外亦會設立網站，以向公眾介紹有關資訊。