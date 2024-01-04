東呼即應：爭位阻路爆粗問候 港人暴躁怒火街頭

衝突沒了沒完 東呼即應拆解壓力源 香港地少人多，經常因爭位、阻路爆發街頭衝突，初則口角、繼而動武，有霸道途人對駕駛人士惡言相向、做出不文手勢。《東呼即應》找來臨床心理學家拆解有關社會現象，指現時的人整體比較暴躁，加上疫情、經濟不景等外在因素，在路上的衝動行為也較多，奉勸港人忍一時風平浪靜。

近日有行車記錄儀錄下火爆一幕，女途人有行人路偏不走，硬要走在馬路中間，當司機響按示意，該名女途人竟然連串粗口，更反諷「咁你咪車埋嚟囉」；另一片段則顯示，一名男途人不依交通燈號過馬路，更向及時煞停車輛的司機怒目而視、高舉中指。

路窄難行 易釀碰撞吵大鑊 在本港「搵條路行」，往往也是一種奢望，有時是本身道路已經狹窄，更有店舖擺賣阻街；有時則是掘地修路做工程，弄至想行也不能行；加上街上低頭族、阻人族「總有幾個喺左近」，可謂寸步難行。無怪港人「愈行愈少」，美國史丹福大學於2017年統計全球多個地區，發現香港人每日行6,880步，稱霸全球；至2022年，世界綠色組織委託市場研究進行調查，發現港人步行時數漸少，只有7.8%受訪者每周步行至少半小時。

觀乎日本街上的情況，往來途人就算是朝着相反方向行走，也會自動自覺分成一左一右兩股人流，甚至在網絡地圖上的街景、以至網絡上一些日本人通勤影片，均會發現這種自動自覺靠到一邊的意識，已植根在日本人意識裏，並非偶然，而是相當普遍。反觀香港，就只有非常混亂、很雜亂無章地「亂鬼咁行」，曾有在香港生活的日本人接受訪問時形容，香港的行人走到你鼻子前、差不多要撞上了才會轉開，令他覺得很奇怪及很沒禮貌。

心理學家：忍一時風平浪靜 臨床心理學家黃沛霖直言，現在的人整體是比較暴躁，但也取決於個人性格，部分人性格比較心急、暴躁、容易緊張，在路上的衝動行為也會較多。他指出，本港人多擠迫，駕駛環境不理想，對駕駛者並不友好，加上近年疫情、經濟等各方面因素，全部都是壓力源，形容港人的壓力已在積壓。

當遇上不快事件，黃沛霖表示，首先要察覺情緒，知道自己情緒有問題，需要去處理一下，然後可以深呼吸，讓自己穩定下來。他形容「忍一時風平浪靜」，不發脾氣可能很快就忘記，但若與人爭位甚至碰撞，就要很長時間解決，奉勸大眾雖然無法控制他人行為，但可以控制自身行為、情緒，遇事亦可選擇不作出傷害、爭位、罵人等負面反應。

女途人在馬路上橫行，引發司機不滿。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇