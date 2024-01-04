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贍養費調解 下半年試行
【本報訊】為加強對離異及單親家庭的支援，「完善支援家庭的政策和措施」的修正議案去年11月1日通過，政府昨公布相關議案的進度報告，包括今年下半年推出贍養費調解試行計劃、今年4月起劃一增加在職家庭津貼計劃下住戶及兒童津貼金額15%，以及今年內設立精神健康支援熱線，為在職家庭等提供即時支援及轉介服務。
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