區會夥關愛隊 歲晚送暖

【本報訊】去年陸續成立的18區關愛隊，將於歲晚期間與新一屆區議員互動，一同進行家訪、派福袋或清潔等關愛行動，然而有關安排，各區不盡相同，有些地區為行動樹立「硬指標」，如中西區每名區議員已獲編配一隊夥伴關愛隊、規定至少家訪25戶住戶，且須於1月10日或之前落實家訪日期、時間及擬探訪的住戶資料，區議會主席亦會參與部分家訪；東區民政事務處建議區議員與關愛隊需於1月至2月期間，在關愛隊負責的小區向長者戶或基層家庭贈送福袋，數量約每區30個。

部分地區設行動硬指標 觀塘區議會的關愛大行動預計於1月29日至31日進行，觀塘民政事務處會統籌區內40隊關愛隊進行約2,000次家訪，以及派發4,000個福袋，地點包括但不限於三無大廈及公共屋邨等，觀塘區議會秘書處稍後將傳閱有關詳情予區議員報名。

油尖旺區議會的關愛大行動會分兩階段進行，第一期在1月中旬，區議員會聯同關愛隊隊員及義工探訪劏房戶、公屋家庭、長者等住戶，了解他們的需要並派發圍巾；第二期在1月下旬，經家居評估後，區議員及關愛隊隊員會按專業人士及收納師意見，協助住戶進行家居清潔、簡單維修、收納等，讓家居環境得以改善。

灣仔民政事務處要求區議員於歲晚前聯同關愛隊組織探訪，區議員可自由與區內關愛隊小隊聯絡組隊，除建議探訪對象應為區內長者或有需要家庭、製作賀年小禮物並在家訪時派發外，沒有提出其他明確規定。其他地區如屯門、西貢、荃灣、南區、沙田等，是「邀請」區議員參與、或就關愛行動提出「諮詢」。黃大仙區議會只是簡述關愛隊與政府部門合作的具體建議，並無向區議員提出硬性要求。