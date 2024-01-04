舊灣仔警署擬改建國際調解院總部

【本報訊】二級歷史建築的舊灣仔警署擬改建為國際調解院總部，將來的使用者主要包括來自不同國家的代表、企業代表及專業人士，他們會使用調解設施進行調解程序、參與會議和培訓及進行訪問。為趕及在2025年年中前完成基本工程，政府將於本月諮詢立法會司法及法律事務委員會，並在今年首季向財務委員會尋求撥款批准，以便盡快推展擬議工程計劃。

料2025年中完成翻修 灣仔區議會明日召開大會將討論有關建議。根據律政司提交的文件指出，中央人民政府支持有關選址，並已向國際調解院籌備辦公室提交在香港特區設立國際調解院總部的意向書。古物諮詢委員會已於去年12月14日的會議上討論有關評估報告，並通過評估結果及擬議的緩解措施。律政司強調目標是在2025年年中前完成基本工程，以配合各參與國就《建立國際調解院公約》談判所協定的時間表，即總部必須於2025年底前交付予國際調解院。

擬議工程計劃的範疇是改建和翻修舊灣仔警署，以便於成功爭取在香港特區設立國際調解院總部後，提供合適場地供日後成立的國際調解院作總部之用，包括為該用地和現存建築物進行翻新工程，以及設置辦公室和調解及相關配套設施等。經翻修的舊灣仔警署將會設有調解設施、會議設施、圖書館、辦公室、安檢區、接待處和／或等候區、後勤輔助設施／儲存區，和露天停車場等。

由於舊灣仔警署內可用作施工的面積有限，建築署須利用位於謝斐道，舊灣仔警署正對面方的空置用地作臨時施工工地之用。根據政府委託顧問進行的交通覆檢報告，在項目施工期及將來運作期間所產生的車流量並不高，預計不會對附近的交通網絡構成負面的影響。