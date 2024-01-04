陳健波周浩鼎分任內會財會副主席

【本報訊】立法會財務委員會及內務委員會正副主席提名昨日下午5時截止，內會及財會主席不變，而副主席將換人，改由議員陳健波接替馬逢國擔任內會副主席一職，議員周浩鼎則接替原財會副主席易志明。另外，各板塊前日開會初議18個事務委會正副主席，但據了解「未拗掂數」，至今尚未協調完成，下周將再召開會議討論，而名單則陸續曝光，仍待最後「拍板」。

18事務委會正副主席待拍板 原任財會主席的陳健波，早前因加入行政會議宣布辭任該職。不過日前接獲內會主席邀請，希望他出任該職，陳健波解釋，內會主席現時身兼全國人大常委，更多時間需前往內地開會，希望找一個「合作開、夾啲」的議員做副主席位置，估計是能夠互相配合。陳又表示，頂替主持內會會議並無難度，較困難的是需要頂替主持立法會大會，而且相信未來將會有更多時間需要幫忙，頂替的機會會較多，笑言「都緊張」，雖然知道一般開會程序，但是議事程序仍然需要熟習，希望能夠盡快上手。

財會正副主席已有定案，而其下的人事編制小組委員會及工務小組委員會正副主席均有變動。其中，議員葉劉淑儀日前退出人事編制小組委員會，即連任多年的主席職位將要換人，據了解，主席將由議員易志明頂上，議員容海恩任副主席。至於葉劉淑儀，指希望轉移重心加入工務小組，專注處理北部都會區相關撥款，不過有消息指葉劉未來的工作重心不但轉至工務小組，更有意轉打「國際線」，將擔任議會聯絡小組委員會主席。工務小組委員會主席方面，則相信由原本副主席的議員謝偉銓擔任，副主席一職則是議員郭偉强。

另外，據悉原任公務員及資助機構員工事務委員會主席的郭偉强計劃「轉戰」人力事務委員會，將公務員事務委員會主席「交棒」至其工會成員梁子穎。議員吳秋北則有意擔任房屋事務委員會，原本的主席盧偉國或轉任發展事務委員會主席。議員陸頌雄以及鄧家彪亦有意出任交通事務委員會主席，以及福利事務委員會主席。不過，原本交通事務委員會主席陳恒鑌有意連任，亦有消息傳出議員管浩鳴將角逐福利事務委員會主席，副主席亦有多人有興趣，包括議員江玉歡、林素蔚。