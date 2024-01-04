南區區議員出任法定組織 交DO指派

【本報訊】新一屆區議會不單止由民政事務專員（DO）任主席，各轄下委員會主席亦由DO指定，南區區議會更列明由專員指派議員擔任諮詢和法定組織成員，以及出席活動安排。

以往政府委任諮詢及法定組織的成員，均以個人身份獲邀，但南區民政事務處提交區議會的文件，指區議員出任相關組織的成員由專員指派。

文件指南區區議會不時收到政府部門或其他機構的邀請，委派區議員擔任諮詢及法定組織或其他相關小組的成員，而區議會亦不時收到有關機構或團體邀請，希望區議會派出代表出席活動。而根據《區議員履職監察制度指引》第18（三）段，區議員須履行主席就區議會職能而指派的任務及工作指標。

因應職位及專長分配 為有效處理上述委派事宜，在收到有關邀請後，南區區議會主席將因應具體情況綜合考慮各項因素，包括邀請方需求、擔任職位或出席活動所需專業或專長、與職位或活動相關背景、延續性及以往慣例等，作出決定並委派合適的區議員擔任相關職位或出席活動。