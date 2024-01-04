黎智英煽動憎恨 親撰專欄撐抗爭

控方：指示下屬勿針對特朗普 因《蘋果》需靠對方保命 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院)續審，控方繼續開案陳詞。控方指，《蘋果日報》在反修例風波期間，經常刊登文章引起市民對政權的憎恨，而黎智英一直有指示下屬行事，包括要求國際組不要針對時任美國總統特朗普，因為《蘋果》要靠對方「保命」；黎智英並親自撰寫專欄，提及繼續抗爭。即使《港區國安法》生效後，黎仍沒有停止有關行為。

被告黎智英昨穿深藍色唐裝外套應訊，他戴着耳機協助聆聽審訊內容。庭上所見，黎表現平靜，偶爾閉目。控方昨繼續陳詞指，在2019年反修例風波期間，《蘋果》不時刊登煽動文章，旨在引起市民對中央、港府及執法人員的憎恨，宣揚「攬炒」並持續對抗政權，又呼籲市民上街抗爭。2020年6月30日國安法生效後，翌日《蘋果》即刊登題為「惡法生效 兩制蓋棺」的文章，呼籲市民7月1日繼續抗爭。

被指借彭定康推動示威 控方指，黎智英一直有就《蘋果》出版事宜，給指示予下屬張劍虹、陳沛敏等《蘋果》高層，包括讓張訪問彭定康，稱由彭評論《逃犯條例》，目的是推動更多人參與示威。黎又曾建議張發起「一人一信救香港」，邀請公眾寫信給特朗普；黎又着張提醒國際組員工，不要針對特朗普，因《蘋果》依賴特朗普支持來「保命」。

疫情期間未停相關撰文 控方在庭上展示於《蘋果》刊登、題為「攬炒巴加入國際聯軍反抗」的文章，控方承認文章不是由黎所寫，但強調黎作為串謀計劃的主腦，該文章得以刊出，正是因為黎的緣故。

另外，控方指黎亦有在《蘋果》寫專欄，表明「時代革命尚未成功，我們逆權運動仍須繼續」。新冠疫情期間，黎曾撰文，提及「人民噤聲，政府霸道，惡毒病菌肆虐橫行」、「各國尤其美國向中國責難及局部制裁，迫使中央不敢太明目張膽，暫時克制對香港的迫害」。同時間，黎持續在網上做節目，與彭定康、組職「香港監察」創始人羅傑斯（Benedict Rogers）等外國人士會談，當中黎曾自言在港發言可能會遭檢控，因此境外人士的支持愈趨重要。

控方續指，2020年5月，黎智英指示推出英文版《蘋果》，並與Mark Simon討論相關事宜，期間黎談及希望得到時任美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧訂閱，以獲取政治支持及保護。同月黎智英亦開設Twitter （現稱X）帳戶，他追蹤的帳戶包括彭斯、蓬佩奧和重光團隊。法官問，控方列出黎的追蹤名單用意何在，控方表示可以反映黎的心態及聯繫。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

控方針對黎智英主要指控