醫健：老有所醫：身體頑疾可令牙周病惡化

牙周疾病，即是牙齒周圍組織的疾病，亦是世界上最普遍的疾病，發病機率甚至高過心血管疾病。在香港，35至60歲的人群中，有超過九成患者有不同程度的牙周疾病。症狀輕微的牙周病，包括刷牙流牙血、口氣等；症狀嚴重的，可能引致牙齦萎縮及牙齒鬆動。

牙周病的成因，主要是牙齦（牙肉）邊緣積聚牙菌膜，牙菌膜的細菌所分泌的毒素引致牙周組織發炎，繼而形成牙周病。

口腔是人體健康的窗口，很多時候身體的系統疾病會反應在牙周健康上。控制得不好的糖尿病、心血管疾病；血液系統紊亂、白細胞缺乏症、人類免疫缺乏綜合症（愛滋病）；青春期或者妊娠期賀爾蒙紊亂等，都會令牙周病惡化。某些抗高血壓藥物、抗抑鬱藥物、抗排斥藥物亦會令牙肉易於腫脹，惡化牙周健康。因此，治療牙周病首當其衝應全面檢查身體，控制系統疾病，以及戒煙。除了控制疾病及戒煙，臨床治療牙周病，主要包括清除牙菌膜和牙石，平時每天不僅需要早晚刷牙，還要保持使用牙線或牙縫刷，以清除牙縫中的細菌，以及定期往牙科醫生處洗牙。

對於已經患有中度至嚴重牙周病的病人，除了洗牙之外，還需要接受進一步的治療，包括局部麻醉下的深層洗牙，或者牙周小手術輔助的深層刮治。對於一些患有嚴重牙周病的牙齒，如果治療效果不佳，盡早拔除也是合理的治療方法。

現今醫療科技成熟，合適的情況下，牙科醫生能對因牙周病而吸收的牙槽骨進行再生手術（牙周再生術），令牙齒更加穩固；還有一些軟組織再生手術，能夠令牙齒周圍缺損的軟組織重獲新生。

我們建議防範於未然，如果發現問題最好盡早治療。

趙汗青牙科醫生

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