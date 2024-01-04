急性白血病 新標靶療法增存活期

【本報訊】急性骨髓性白血病（AML）是由骨髓細胞基因變異引起的血癌，症狀包括發燒、異常出血及感染。傳統治療方案包括高劑量化療及骨髓移植，整體而言僅40%病人痊愈及擁有較長存活率。香港大學李嘉誠醫學院發現新標靶療法，治療對化療反應不佳的AML亞型患者，瑪麗醫院血液科將成為全球臨床試驗計劃的治療地點之一，有關內容已刊登於國際期刊《血液》。

港大研究團隊表示，AML亞型帶有一種名為TP53的抑制腫瘤基因突變，對化療有抗藥性。現時醫學界並沒有針對AML亞型的特定治療方案，大多數患者對常規治療反應欠佳，導致確診後一年內的死亡率高企。團隊發現一種名為polo-like kinase 4（PLK4）的基因，是細胞分裂的主要調節因子，在TP53突變引致的AML中尤為活躍，抑制PLK4具治療成效。

瑪麗醫院作試點 此外，團隊首次發現組蛋白修飾和多倍體會聯合激活cGAS-STING訊息，從而激活免疫系統，而聯合使用PLK4抑制劑與CD47單株抗體會增強巨噬細胞的殺傷力。動物模型實驗顯示有助減低白血病的影響，並延長存活期。

團隊表示，研究首次表明PLK4抑制劑對帶有TP53突變基因的AML具治療效果，除美國和加拿大的醫院外，本港瑪麗醫院血液科將會成為全球臨床試驗計劃的治療地點，測試PLK4抑制劑對AML的療效。