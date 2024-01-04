前日6700人次睇急症 較假期高峰多2成

澳洲返港染新冠 4歲童嚴重肺炎 聖誕及新年長假期結束，流感及新冠的社區感染情況趨增。衞生防護中心昨再接獲一名過往健康良好的4歲男童確診新冠的嚴重個案，送院後診斷為嚴重肺炎。中心提醒社會各界繼續提高警覺預防冬季呼吸道感染疾病。醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中亦指，連串假期後近日求診人次上升，上周六（2023年12月30日）至元旦日，每日平均有5,600人次到公立醫院急症室求診，前日更有逾6,700人次，較過往假期高峰多20%，對醫院構成頗大壓力，估計未來一周求診人數會進一步上升。

該名4歲男童潛伏期內曾前往澳洲，去年12月29日在當地開始發燒、咳嗽帶痰和疲倦，他於今年1月1日回港後快速抗原測試發現感染新冠。翌日他已出現呼吸困難，先後到私家醫生和屯門醫院急症室求醫，後入住該院兒童深切治療部接受診治。臨床診斷男童為嚴重肺炎，現時情況嚴重，仍然留院。

外遊歸來 求診人數料再升 衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種過新冠疫苗，其3名家居接觸者曾出現病徵。呼籲高危人士（包括孕婦）應盡快接種疫苗及適時接種加強劑。同時，中心亦提醒高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。

至於公立醫院求診情況，蕭粵中表示，外遊市民在假期後陸續返港，未來一周估計求診人數有機會進一步上升。不過，近日到急症求診的輕症患者，較前一、兩周多20至30%，呼籲他們考慮向普通科門診診所或向家庭醫生求診，騰出資源給有需要的人士。他又對部分須輪候較長時間才能應診的病人感抱歉，希望他們體諒。

他又呼籲未打流感針的市民盡快接種，減低感染後患重症或傳染他人的機會，亦有助減輕前線醫護工作壓力，又提醒長期病患者、較年長或年幼的病人抵抗力或較差，盡量避免前往人多擠迫的地方，如需前往可考慮佩戴口罩。