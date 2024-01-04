推動經濟發展 各區設特色打卡點

【本報訊】民政事務總署早前向各區額外撥款100萬元，以支持各區設置富有地區特色的打卡地標或舉辦推動地區經濟發展的活動。18區的地區青年社區建設委員會均「絞盡腦汁」，大多以當區特色地點、燈牌作為打卡點，其中西貢區擬設立「乖巧寶寶」立像、繪製大型壁畫「街坊百貓圖」；荃灣則以居民照片拼成照片板供市民打卡。

將軍澳擬建「乖巧寶寶」 西貢區議會擬於將軍澳南海濱公園設立特色「乖巧寶寶」立像；南灣畔徑設立夜光行人徑；於西貢市中心萬宜灣新村的大廈外牆繪製大型壁畫「街坊百貓圖」作為打卡點。其中乖巧寶寶為內地著名動漫主角，以「打工仔」身份在職場上乘風破浪、披荊斬棘的生動情節更展示樂觀向上、笑對困難的精神。

荃灣方面，處方建議在大河道行人天橋系統、西樓角花園設置3至4個馬賽克照片板，照片板將會以荃灣人的面貌組成，包括於荃灣區居住、工作或生活的居民，以「荃灣是我家」為主題，拼出「我愛荃灣」等字樣，每個照片板預算由約千張個人照組成，供居民打卡留念。另外會在鄉郊、區內較有特色的基建選取相應的打卡地點，選取適當的打卡位。

鑑於香港首座發電廠坐落灣仔，率先燃亮了50支電街燈；鄰近街道更因而以「日」、「月」、「星」命名，寓意光明。灣仔民政處建議紀念此城市發展里程碑，仿照當年第一代街燈的設計，設立約50支小型復古街燈擺設。打卡地標初步選址灣仔海濱一帶。

至於中西區方面，已選擇3個方案進行初步的可行性研究，包括於山頂道花園設立以「中西區」為主題的大型地標；於西營盤舊精神病院立面加設燈飾裝置；或於山市街樓梯上方的一段道路增設藝術裝置，預計於今年第一季推行其中一個方案，展示期約6個月。