節日延長通關 直通巴代表倡深圳灣

港府：不排除西九高鐵站加班 因應除夕跨年煙花匯演後，大批內地旅客凌晨被迫滯留車站候車。運輸及物流局局長林世雄昨指，在大型活動延長鐵路服務時間是改善的重要方向之一，又不排除延長西九高鐵站服務時間，但強調延長口岸服務時間非香港單方面決定。有直通巴業界提倡延長深圳灣口岸服務時間；亦有承建商協會建議善用各類小型車輛接載旅客。

林世雄昨在電台節目指出，在大型活動或節日延長口岸服務時間的可能性及安排，並非香港單方面決定，港府會加快與內地商討；而延長鐵路服務時間是重要方向之一，因鐵路的疏導分流作用較巴士更大。他續指，不排除延長西九高鐵站服務時間，以疏導旅客，但強調需要高鐵內地段同時延長服務配合，仍要與內地商討。

林世雄又稱，除夕當天的中午，運輸署已要求營辦商增強服務，而跨境直通巴士及皇巴士已在當日凌晨將班次加倍，但出境人流及跨境私家車數量較預期多，導致口岸擠塞，影響跨境巴士流轉。

對於增加24小時通關口岸數目，中港澳直通巴士聯會秘書長李少鳴提議，可先考慮深圳灣口岸，因口岸距離本港市區約40分鐘車程，與皇崗口岸車程相若，加上可以照顧深圳南山等新區的旅客；如果可在農曆新年前實施，只要給予業界兩至3天準備，相信可配合到人手安排。

團體籲小型車輛載客疏導 被問到會否擔心延長鐵路口岸時間令直通巴生意下降。李少鳴指，兩者通關方式不同，大型集體運輸是假日應付大量人流的解決方法，相信只要做好配套，仍會有旅客考慮以跨境巴士往返兩地。他又支持當局於口岸增設巴士專用線及市區臨時巴士站，料有助繁忙時間的流轉，亦可紓緩其他本地交通的壓力。

承建商授權簽署人協會主席李啟元亦建議，可利用各類小型車輛接載旅客，減低專用巴士的承載量，料更有效及便捷地疏導人流，本地運輸業亦有望受惠。他提到，是次除夕倒數大批內地旅客滯留香港，反映深圳灣口岸加開24小時服務為大勢所趨。