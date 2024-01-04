日航客機全員順利疏散 專家：完美發揮

【本報訊】東京羽田機場周二（2日）有民航客機與定翼機碰撞發生大火，但全機379名乘客及機組人員及時逃生，僅14人受傷。有飛機工程師稱讚今次事件在多方面均屬完美發揮，一般客機設計可令飛機起火時抵禦最少兩分鐘火勢，飛機亦要通過撤離設施等「90秒測試」，確保坐滿人的客機可在1.5分鐘內疏散。航空學者亦談到類似撤離，指乘客應聽從機艙服務員指示逃生，千萬不要攜帶行李逃生及脫去高跟鞋。

工程師學會航空分部副主席詹永年昨日表示，客機的設計可令飛機起火時抵禦最少兩分鐘的火勢，有關標準已沿用超過50年。而民航客機適航標準要求飛機通過「90秒測試」，即是當飛機降落失事時，在全黑環境、飛機滿載乘客下，機員只需使用一半的逃生門，已能在90秒內撤出飛機。他參考意外片段指，日航客機超過兩分鐘後才完全起火，全部乘客亦順利疏散，由飛機設計、操作程序及機組訓練皆屬完美發揮。

至於為何發生撞機事件，詹永年表示，客機降落接近跑道時，機頭會微微抽起，機師可能未必看到地面有另一架飛機，而機師與控制塔對話有無誤會，地面雷達是否可偵察等，則仍有待調查。

逃生時忌穿高跟鞋 理大航空及民航工程學系助理教授伍淦鴻則提醒，乘客逃生時需聽從機艙服務員指示，不要攜帶行李以免阻礙自己及其他乘客逃生，亦不要穿高跟鞋以免逃生時令滑梯破損。他又認為乘客在飛機起飛前應觀看安全示範，並了解最近的逃生門位置等。