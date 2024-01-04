睹直播畫面 或現創傷後遺症 團體推免費心理輔導 為期2個月

【本報訊】東京羽田機場撞機事件導致5人死亡、多人受傷，客機在跑道上一片火海、數百乘客驚惶逃生一幕被鏡頭全方位捕捉，事件令不少人感覺不安。本港災後心理輔導協會昨日宣布，即日起為任何受事件影響心情的市民，提供免費電話心理輔導服務，為期兩個月，協會亦將派專家到日本，為石川縣大地震災民提供服務。

血壓上升心跳加速須留神 協會表示，因應撞機事件啟動應急措施，向市民提供廣東話、英語及普通話電話輔導服務，亦會按需要安排日語服務，有需要人士可致電21279890，如身處外地或不方便致電，亦可以WhatsApp留下聯絡方法；熱線亦設有留言功能，心理輔導員會在每晚7時至11時之間提供服務，為期兩個月。

協會總幹事杜永政表示，除親身經歷事件的人士外，在候機室等候的乘客、現場工作人員，以及觀看直播畫面的人士，均可能出現創傷後遺症病徵，市民可留意事件發生後第4天起計，是否經常出現血壓上升、心跳加速、逃避相關新聞、害怕坐飛機、失眠、無胃口，甚或無名痛症等，通常只會出現其中一至兩種病徵。

另外，日本石川縣在元旦當日發生大地震，協會指將於下周一（8日）派專家小組前往當地，與救援組織合作，分階段為災民提供心理支援服務。