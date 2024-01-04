羽田機場蒙難 旅客：能返港屬幸運

【本報訊】日本東京羽田機場前日（2日）傍晚發生撞機事故。受事件影響，昨日早上香港快運有航班要延遲約4小時抵港。有抵港市民表示，在羽田機場等候約4小時，大批旅客要「打蛇餅」過關，惟等候期間大致平靜，未有出現混亂。有同一航班的市民則指，已提早於當晚9時許到達羽田機場，雖然通宵等候過程辛苦，但理解當地機場已盡力安置旅客，當地有不少航班要取消，能返港已相當幸運。

昨日機場管理局網頁顯示，國泰航空一班編號CX543經羽田機場來港的班機需要取消，另有一班香港快運編號UO623D的客機亦要延遲抵港。本港兩間主力營運日本團的旅行社指，因本港往東京的旅行團較少使用羽田機場，多數在成田機場升降，昨早出發往東京的旅行團未受影響。

有飛日客機中途折返香港 有前晚乘坐日本航空由本港飛往羽田機場，要中途折返的日本旅客表示，航班延遲至昨天下午2時起飛，前晚獲航空公司安排他們到機場酒店住宿，感到滿意。另有日本旅客指，航空公司有派發餐飲券，又指因其目的地由羽田機場前往較為方便，所以未有轉乘往成田機場的航班。