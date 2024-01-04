災難連連心慌慌 報團遊日本驟降

到訪意欲放一旁 命仔緊要寧觀望 日本自元旦起接連發生「天災人禍」，石川縣強烈地震；東京羽田機場有客機撞機起火，昨日在九州商店街又發生嚴重大火，種種事件恐打擊港人近期至農曆新年遊日的意欲。有本地旅行社指，日本團的報團及查詢人數近日驟降，不少人都採取觀望態度，期望不再有天災人禍，否則節日生意會較淡靜。另一旅行社亦指近期較少人報團，但相信日圓匯率低迷，港人仍會貪平出遊。

踏進2024年，日本石川縣在元旦發生7.6級強烈地震，多人遇難，災區損毀亦嚴重，包括著名旅遊設施。前日東京羽田機場亦發生客機撞日本海上保安廳飛機，並發生大火，多名港人親歷災劫。北九州市知名商店街昨日下午亦發生大火，焚燒逾兩小時仍未救熄，種種事件或會打擊港人遊日的意欲。

倘全數團友退款 旅行社失200萬 縱橫遊在石川縣地震後取消所有本月前往該縣輪島的旅行團，其常務董事袁振寧稱現時屬淡季，前往石川縣輪島報團人數不多。該旅行社接觸受影響約150名團友，予以選擇轉團、保留或全數退款。當中大部分人選擇改往日本其他地方的旅行團。他指若全部人選擇退款，按一般7日團費約1.3萬至1.4萬元計算，損失約200萬元。

但袁透露，近日日本天災人禍接二連三，情況亦廣為人知，令最近查詢及報名日本旅行團的人數驟降，相信不少人都對遊日採取觀望態度，但已報團的均沒要求退團。他續指，至今仍有部分港人正外遊，下周回港，而日本團一般最遲在出發前一日報團。他相信下周的報團情況會有改善，「不急在一時」。他期望日本不再發生大型事故，例如再有大地震，甚至海嘯等，否則農曆新年的生意會較淡靜。

東瀛遊執行董事禤國全則指，最近數天的報團反應較淡，但認為在日本發生多宗事件下是「很正常」，他相信事件淡化後會復常。他又指地震在日本十分平常，當地新建築均能抵禦7級以上的地震，亦未見海嘯發生，因此遊日風險不算大。他稱，部分港人因日圓貶值而堅持繼續出遊日本，暫時新年日本團已接近70%滿。

轉攻內地團 北上辦年貨旺場 禤續指，除了日本遊，新冠疫情後內地團亦搶手，相關旅遊產品的銷售較疫前升3倍，最近推出到深圳的超市團已有逾3,000人報名，將加開每日兩團，供港人北上辦年貨。他笑言新團已擴大客源，對生意有信心。