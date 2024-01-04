15%小一生需戴矯視工具 逾兩成中學生體重超標

【本報訊】新冠疫情糾纏香港逾3年，全港學生都要上網課，長時間的電子教學及屏幕操作，學生又無法上實體體育課，直接導致本港兒童視力差及體重超標，最新的周年健康檢查數據反映，近年整體學生視力均有所下降，年級較低的學生愈嚴重，如小一生需要戴矯視工具的比率達15%。超重亦是另一問題，疫情前本港中小學生的超重檢測率均低於兩成，2022/23年的中學生超重比率已一躍20.5%。

13%中小學生需作視力評估 周年健康檢查的數據顯示，學生（特別是低年級的小學生）視力近年有所下降，需要戴矯視工具的小一學生的比率由2015至2020學年的11%，上升至2022/23學年的15%。中小學生需轉介至學生健康服務的視光師作進一步視力評估（包括未能通過視力測試）的整體比率，亦由2018/19學年的9.4%升至2020/21學年的16.7%，2022/23學年則輕微回落至13%。

數據又顯示，小學生及中學生的超重（包括肥胖）率持續高企，在新冠疫情前（2018/19），兩組學生超重率分別為17.4%及19.9%，2021/22學年已上升至20.6%及22.1%，其後於2022/23學年分別輕微回落至19.5%及20.5%。