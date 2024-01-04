誰來敞開心扉 近萬學童欲尋死

壓力爆煲無路訴 應急機制遲大到 學生自殺問題敲響青少年心理健康警鐘，衞生署昨日公布中小學生周年健康檢查服務最新數據，經分析2022/23學年共33萬名學生的問卷評估後，署方發現，有計劃自殺或曾試圖自殺的中小學生比率多達總人數的2.8%及1.3%，推算下曾計劃自殺的學生人數約9,240人；而過去一年曾計劃自殺的中學生，比率更高達3.7%。教育局早前在中學推行3層應急機制，截至1月2日已接獲35宗需要「校外支援」的學校求助個案，足見校園情緒問題十分嚴重。立法會議員對上述情況感憂慮，促當局精簡學校課程內容、帶頭為學生減負，家長也放下競逐心態，勿讓子女「累在起跑線」！心理學家則呼籲家長真誠關切子女、助他們釋放負面情緒。

教局：去年至少31宗學生疑自殺亡 衞生署指，2022/23學年分別有23.3萬小學生及9.7萬名中學生到學生健康服務中心接受周年健康檢查。根據到訪學生自我評估問卷顯示，在過去12個月內，有計劃自殺或曾試圖自殺的學生整體比率分別為2.8%及1.3%；當中中學生的比率較高，分別為3.7%及1.6%，情況令人憂慮。

同時，學生因為心理及行為問題而需要轉介到健康評估中心、專科診所或其他機構的比率亦有上升，疫情前、即2018/19學年該數據僅佔1.1%，至2022/23學年已上升至1.8%。剛過去的2023年，教育局匯報本港最少有31宗學生懷疑自殺身亡個案，較疫情前的2018年全年14宗增加逾一倍。

應急機制 推出一個月收35求助 政府早前通過醫衞局、教育局和社署跨部門合作，於去年12月至今年1月期間，在全港中學推行以學校為本的3層應急機制，望及早識別和支援有高風險的學生，教育局發言人指，截至1月2日，機制共接獲35宗需要「校外支援」的學校求助個案，已轉介相關學生予社會福利署的「校外支援網絡隊伍」跟進，政府會密切留意機制的運作情況，亦會繼續與業界保持密切溝通，適時檢視有關安排。

教育界議員朱國強對衞生署的周年檢查結果極表憂慮，認為減輕學生過重的課業和心理負擔已刻不容緩，學習不應該「重量不重質」，當局應帶頭「減負」，精簡課程內容而非「一味靠多」。他又指，本港家長向有「贏在起跑線」的競爭心態，結果導致學生「累在起跑線」，由於過分重視比較及競爭的教育制度，結果摧毀學生的身心狀態及學習動機，朱強烈呼籲家長顧及子女感受與承受能力，以正面積極角度看待他們的學習與成長問題，多給鼓勵與肯定，亦不應只以分數，論定孩子的成就。

立法會教育事務委員會委員郭玲麗稱，學業成績和功課是學生的主要壓力來源，呼籲家長切忌施加太多壓力，建議家長和教師可鼓勵學童遇到不愉快時要打開心扉，向信任人士傾訴，減低積累負面情緒。政府可考慮善用本港輔導專業人才，例如在學校、地區康健中心設立輔導專業人員崗位，為有需要的學童進行深層次輔導服務，協助他們處理精神和情緒問題，以減低自殺風險。

同理心真誠陪伴 助釋放負面情緒 輔導心理學家陳鈺瑜建議家長留意子女情緒，若發現孩子有自殺或自殘傾向，她不建議直接批判青少年的想法或要求孩子不要死。應該用同理的方式回應，明白他們有悲傷情緒，多些陪伴，讓他們知道「我會在這裏支持你」，同時盡快尋求專業協助，如校內的社工或輔導員。

2022/23學年周年健康檢查數據顯示，在過去12個月內有計劃自殺的中學生有3.7%。 政府去年底推出以學校為本的3層應急機制，短時間內已接獲35宗需要「校外支援」的學校求助個案。 陳鈺瑜