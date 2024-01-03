旅客落難補鑊遲 香江威名一夕喪

剛過去的除夕夜，港府舉辦了歷來最大規模的煙花匯演，吸引數以十萬計的人潮駐足維港兩岸倒數和觀看，當中包括大量內地旅客。無奈煙花璀璨過後，卻因為港府過於輕視和應變不足，無法有效疏導，終於令這些內地旅客淪為有家歸不得的「滯港難民」！港府高官昨日提出補鑊措施，姍姍來遲，旅遊之都美名一夕喪！

港府表示，除夕煙花後有2.6萬名旅客，在1月1日凌晨零時至早上6時經落馬洲口岸離港，為平常周末人流的5倍，已從其他口岸抽調人手，旅客普遍最多只需30分鐘便能過關。而過境車流在同時段則有1,570架次，大部分是私家車，為平常周末的3倍，已加開原本貨車通道予私家車過關，但太多車超出負荷，關口出現交通擠塞並倒灌至新田公路，形容情況難以避免。

藉口多多，但大量內地旅客滯留上水、太子等地，輪候直通巴士的人龍「打晒蛇餅」，等候數句鐘都未能登車，旅客被迫流落街頭或流連24小時快餐店，等候港鐵頭班車開出北上歸家，卻是不爭的事實。甚至有內地旅客投訴的士開天索價，收取500元一位的車資才肯載他們到皇崗口岸。面對怨聲載道，港府不得不認真應對，政務司司長昨日表示，將會從三大方面着手改善情況，第一，將來再舉辦大型旅客訪港活動時，政府將召開高層大型活動過關交通安排會議，由他主持，提早作出部署，確保能夠疏導旅客；第二，與內地部門商討不同方案疏導旅客，考慮延長鐵路口岸開放時間、增加24小時通關口岸數目；第三，研究優化交通安排，方便跨境巴士流轉。

亡羊補牢，不亦晚乎！事實上，運輸署在除夕當日參考入境處數據，早已得悉中午開始，南下到港人數大增，雖已提醒過境交通營辦商加密班次，但最終無法應付旅客需求。說穿了，是當局明知如此，也僅是提一提營辦商加密班次聊作交差，實際操作如何，根本漠不關心。至於營辦商則歸咎於白牌車過多，堵塞皇崗一帶交通，總之就是你推我卸，人人都不想負上責任。

隨着中港在疫後全面通關，兩地交流愈趨密不可分，何況中港政府皆力推粵港澳大灣區融合，目前只有皇崗口岸及港珠澳大橋口岸實行24小時通關，顯然不敷需求，結果碰上「大時大節」即刻出事。更須強調，內地當局早前已提出中港增加24小時通關口岸的安排，惟港府似乎不踢不動，直到昨日仍是表示「考慮中」，何時真正落實真是天曉得。很快就是農曆新年，屆時又有煙花匯演，會否歷史重演，令人無法樂觀。

當然，香港本身究竟出了甚麼問題，致使內地旅客不願在港過夜，同樣值得深思。正如有議員指出，本港酒店房價過高，猶如殺雞取卵。「乜都貴」的結果是嚇怕旅客，香港吸引力無以為繼，旅客匆匆而來、匆匆而去，最終旺丁不旺財，對振興經濟作用不大。