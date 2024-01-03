笑看天下：靠打嘴炮 日落又升起

以巴戰事在新一年依然熾烈。哈馬斯武裝組織喺周一踏入元旦之際，即向以色列發射多枚火箭；而以色列「來而不往非禮也」，亦於周日大除夕到周一凌晨空襲加薩，造成至少數十人死亡。以哈戰事新一年未見停戰曙光，而以哈戰爭觸發嘅紅海局勢則持續緊張，也門叛軍青年運動（又稱胡塞武裝）接連攻擊紅海地區嘅商船，嚴重影響國際航運正常活動。美軍周日回應馬士基貨櫃船嘅求救，出動武裝直升機擊沉3艘也門胡塞武裝組織嘅小艇後，白宮不排除美國將採取先發制人嘅行動。

美國原先不希望介入紅海危機，皆因美國並非紅海路線嘅最大持份者，其貿易很少使用呢個地區，華府冇誘因花盡軍事和外交資本來維護紅海航道百分百安全。之不過，形勢比人強，以巴戰事已然外溢，美國「冇得揀」被英國「拖落水」。英國國防大臣夏博思周日警告，英方願意及毫不猶豫採取直接行動遏制威脅。英國與美國正為潛在針對胡塞武裝嘅軍事行動制訂計劃，任何軍事行動都由美國主導。

英國難得可以「威番一次」，夏博思喺英媒發表《我們必須保護紅海》嘅署名文章，提及英國驅逐艦鑽石號上月喺紅海發射防空導彈，擊落胡塞武裝嘅無人機，係英國皇家海軍30多年來首次擊落空中目標。30多年來首次擊落空中目標，難怪身為國防大臣嘅夏博思，不禁雀躍並為之鼓與呼！又豈能不乘機扮一次「大哥」，大言炎炎聲稱：英國若不保護紅海，就有可能令企圖威脅其他地方嘅勢力更膽大妄為，例如南海及克里米亞半島。夏博思除了拉美國這面大旗作虎皮，又旁敲側擊中國及俄羅斯，雖然係冇耳茶壺——靠把嘴！能夠打打嘴炮就當「日已落國」又升起，顧盼生輝，阿哈！好過癮啫！