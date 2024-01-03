橫眉冷看：歐洲太多腦殘政客

德國號稱是歐洲經濟的火車頭，近年卻被嘲為「歐陸病夫」，剛過去的2023年，國民生產總值很可能出現倒退，即使僥倖避過負增長，增幅大抵也是「歸零」。這個火車頭一旦停駛，整個西歐經濟便陷入失速狀態，很多民眾都在寅吃卯糧。究其原因，是德國以至歐洲有太多「腦殘」政客，所推動的政策，既自欺欺人，又自打嘴巴，最終是害苦了百姓。

為甚麼去年德國的經濟會被弄得半死不活？據說是因為通貨膨脹太高，蠶食了企業和民眾的財富。為甚麼通脹會高？那是因為俄羅斯入侵烏克蘭，德國政府為儆惡懲奸，故拒絕再從俄國入口石油，改向其他國家購買，因而推高了能源成本。德國改向哪些國家購買石油？主要是印度。印度的石油又是從何而來？原來不少正是來自俄羅斯。

這便是反映德國政客如何「腦殘」的其中一個例子。該國聲稱要減少輸入俄羅斯石油，轉而向印度購買，但是俄印兩國素來交好，印度不少石油卻是從俄國入口，轉手賣予德國，價錢提升3至5倍，德國老百姓就成了冤大頭，眼睜睜看着白花花的銀子，流到印度人的口袋去。

不少德國領土都是處於苦寒之地，石油和天然氣耗用甚多，過去兩年，卻要用上數倍價錢去搶購能源，結果自然是禍及民生。此舉要是真能夠懲罰俄羅斯，也就罷了，到頭來卻非但未能傷敵，自己反倒受到重創。據說，去年俄羅斯的經濟增長很可能達到3.5%，遠超一眾西歐國家。

更讓不少德國人恨得牙癢癢的，是印度乃名義上的落後國家，每年還可以從德國領取大筆發展補助金，光是2023年，便達到了9.88億歐元。