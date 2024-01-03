筆下風雲：特朗普們紛紛冒起

潮流大勢，往往由一個極端走向另一個極端。今年美國總統大選，特朗普行情看漲，目前在多個搖擺州份，支持度均領先拜登。若然其官司最終能化險為夷，再次入主白宮的機會極大。特朗普最知名的政治主張，就是所謂的美國優先，即是孤立主義、單邊主義。他執政期間不斷「退群」，甚至連北約都曾經計劃退出，只是被幕僚反對而作罷；他又發起對華貿易戰，主張脫鈎斷鏈；而其反移民的旗幟更是十分鮮明，大興美墨圍牆已是一例。

他最終能否回朝，還有待時間驗證，但其主張影響深遠卻是事實。君不見，阿根廷最近選出了有翻版特朗普之稱的新總統米萊，一上台即拒絕加入金磚國家，又視中國和巴西為敵。這還不止，出名開放的荷蘭，去年11月大選結果同樣令人吃驚。被稱作「荷蘭特朗普」的極右翼政客維爾德斯（Geert Wilders）獲得總票數的23.7%，贏了37個席位，他所領導的極右翼政黨自由黨（PVV）成為荷蘭議會第一大黨，並且甩開第二名黨派的25席一大截。

這是該政黨自2006年成立以來表現最好的一次，也是荷蘭選舉史上鮮見由極右翼大勝。維爾德斯以推動荷蘭脫歐、反伊斯蘭和反移民著稱，提倡要關掉荷蘭所有清真寺。其獲勝也震撼了整個歐洲，反映全球極右浪潮和民粹主義席捲西方世界，社會兩極化愈演愈烈。在這樣的大環境下，美國明天如果由特朗普回朝，一點也不令人驚訝。

物極必反。過去西方國家高舉人權大愛、社會福利、種族平等，雖然政治正確，但過了火反讓白人感到被逆向歧視；加上中國崛起令西方危機感增加，愈加傾向單邊和打遏，於是乎，特朗普和他的翻版們便得以乘勢而起。