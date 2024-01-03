強詞有理：中美GDP

英國《金融時報》早前發表一篇題為《對不起美國，中國的經濟比你們大》的文章，引起廣泛議論。文章認為，以購買力平價計算，中國GDP已超越美國，如今大約多22%。其實這並不是甚麼新鮮觀點，世界銀行及國際貨幣基金組織等機構多年前已得出同樣的結論，這次英國媒體又煞有介事拿出來討論，不知有何用意，也許是想提醒美國政府，千萬不要大意吧？

中國疫後內部需求不足，加上受房地產和地方債務等問題拖累，經濟復甦步伐不如預期，引發西方一面倒唱衰。有人甚至認為中國將重蹈日本覆轍，經濟發展停滯不前，GDP永遠也不可能追上美國。是嗎？中國和日本的根本區別是，中國所有政策都是完全自主，可以決定自己的發展方向，走自己的發展道路；而日本則事事都要聽令於美國，美國不准它繼續發展，它就只好乖乖簽署《廣場協議》。更重要的是，當今中國經濟體量和市場都比日本大得多，兩者根本沒有可比性，日本無法超越美國，不表示中國也不可以。

誠然，去年美國經濟增長數字似乎還不錯，中美GDP差距似乎拉大了。但實際上，這主要是美國通脹率遠高於中國導致，加上匯率因素，美元升值，以人民幣計價的中國GDP自然受到影響。更何況，美國GDP一向被指充滿水分，許多虛擬數據都算在其中，未必能反映真實經濟情況。隨着美國即將進入減息周期，美元強勢無以為繼，一旦人民幣收復失地，中美GDP差距必然會大大縮小。

說到底，老美的霸權心態注定不能接受被人超越，尤其是中國，這正是他們不斷唱衰中國經濟，千方百計阻止中國發展的主要原因。

不過，歷史發展有其規律，不以任何人的意志為轉移，這些年美國不擇手段打壓中國，無疑帶來一些麻煩，卻始終無法阻止中國繼續發展。俄羅斯GDP還不及美國的十分之一，尚且不怕整個西方陣營集體打壓，中國又何懼之有？

風物長宜放眼量，一時的GDP數字說明不了甚麼問題，未來幾年可能才是見真章的時候。無論是以購買力平價計算，還是以匯率計算，中國GDP超越美國並不是問題，問題只是遲早而已，也許5年，也許10年，也許更長時間，反正這一天必定會來到。等到美國徹底失去「經濟一哥」地位的那一天，也許才能面對現實。