龍吟虎嘯：美指望盟軍阻嚇中國

特朗普與拜登和中國展開國運之戰，試圖打垮中國的一大區別在於，特朗普自視甚高，以為美國單槍匹馬就能戰勝中國。拜登則依靠盟友，以為糾集盟友就能事半功倍，拜登的打法也是許多美國軍方人士的想法。

已經退役的美國海軍上將斯坦夫里迪斯（James Stavridis）最近表示，中國在十年內沒有向美國開戰的能力。他說，即使中國正在建造一支龐大的艦隊，而且非常進取，但還未能具備可以應付美國太平洋艦隊的所有條件。他說，與美國盟友的實力相比，中國的軍備微不足道，「一旦我們與中國開戰，我們有條約下的盟友，包括日本、南韓、菲律賓、澳洲和新西蘭，加起來軍火力量巨大」。

其實在拜登政府的「盟友一盤棋」中，不只是日本、南韓、菲律賓、澳洲和新西蘭，還有英國、加拿大、法國及北約。上述美國盟友都在這些年和美軍頻繁舉行軍演，跑到南海、台海、東海耀武揚威，擺出隨時為美國助戰的架勢。有了這些盟友，山姆大叔就認為和中國開戰不只是中美戰爭，而是中國與美國聯軍開戰，他們加起來足以打敗中國或嚇退中國，令中國十年內不敢和美國開戰。

這裏必須首先指出，中國的和平發展、不追求霸權的國策，決定了不論是甚麼時候都不會是中國向美國開戰，一定是美國挑起，一定是美國為了霸權利益，首先向中國發動戰爭，中國一定是保衞祖國、保衞國家領土完整、保衞國家安全而迎戰美國，中國是「正義的一方，反侵略的一方」。

多年來，白宮和五角大樓及各色政客，在評估中美戰爭時從來避開這個問題，一味抹黑中國、妖魔化中國、散布「中國威脅論」，為他們打壓中國製造輿論。他們的論點是，中國這些年不斷積蓄經濟和政治影響力，令美國主導的全球秩序不可持續，中美軍隊廝殺的可能大到嚇人的地步。山姆大叔也正是憑着這個邏輯，糾集盟友對中國施壓、開戰，然而他們必敗！