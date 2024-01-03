25歲男捱的士撞 重創昏迷

【本報訊】昨日早上近8時，一輛的士沿油麻地匯民道行駛，當駛至近佐敦道交界，的哥懷疑收掣不及，的士撞倒一名姓鍾（25歲）男途人。鍾男捱撞後被拋上車頭後墮地，身體多處重創昏迷。有途人赫見發生意外，隨即報案。

綠Van轉彎撞倒過路翁 救援人員接報趕至，即場替鍾男急救並由救護車急送伊利沙伯醫院救治。執法人員封鎖現場，的士上無人受傷，的哥留在現場助查。人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕姓莊（60歲）男司機。意外後，的士車頭損毀，擋風玻璃爆裂並停在十字路口，現場交通一度受阻。

另外，昨日早上7時許，一輛專線小巴沿新蒲崗爵祿街行駛，當右轉入康強街期間，司機懷疑收掣不及，小巴撞倒一名姓毛（80歲）男途人。毛翁受傷倒地，有熱心市民見狀，隨即上前協助及報案求助。

救護員接報趕至，發現毛翁清醒，即場替其敷治包紮後，再由救護車把他送往伊利沙伯醫院治理。現場消息指，事發時毛翁與妻子橫過馬路，詎料遭小巴車門撞及導致腰部痛楚。姓何（63歲）小巴司機沒有受傷，留在現場協助調查。