節慶打擊酒藥駕 多區共拘33人

【本報訊】新界北總區執法部門在過去聖誕節、除夕及元旦假期，在區內展開打擊藥後及酒後駕駛行動，在多個地點設置路障截查可疑車輛，並向司機進行酒精呼氣測試。

行動中，人員拘捕19名男子（21至65歲），分別涉嫌「販運危險藥物」、「藥後駕駛」、「酒後駕駛」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」，其中6人為被通緝人士。除了一名35歲被通緝人士外，其餘被捕人士已獲准保釋，須於本月下旬向執法部門報到。

涉非法改裝賽車 扣7座駕 整個行動中，人員共向2,633名司機進行酒精呼氣測試，並對違例司機發出11張定額罰款告票，扣查一輛懷疑非法改裝的私家車及向4部車輛發出欠妥車輛報告。

同時，新界南總區執法部門在過去的除夕，在區內進行打擊超速駕駛、毒後駕駛及酒後駕駛行動，在主要幹道設置路障截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試。行動期間，隱形戰車於凌晨時分在屯門公路發現兩輛跑車高速駕駛，懷疑非法賽車，於是展開追截。兩輛跑車以時速約170公里行駛，並多次切線左穿右插，對其他行駛中車輛構成危險。人員最後在黃金海岸附近截停兩車，經初步調查後，以涉嫌「非法賽車」、「危險駕駛」、「無第三者保險而使用汽車」及「駕駛未獲發牌的車輛」，拘捕兩名本地男司機（37及28歲），並把兩輛涉案跑車拖走扣驗。

此外，人員拘捕3名本地男子及一名巴基斯坦裔籍男子（27至59歲），涉嫌「酒後駕駛」、「無第三者保險而使用汽車」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「允許沒有持有有效駕駛執照的人駕駛汽車」、「在沒有第三者風險投保的情況下允許他人使用汽車」及「欠交法庭罰款」等。此外，一名25歲本地男司機未能通過快速口腔液測試，涉嫌「毒後駕駛」被捕。整個行動中，人員共向800名司機進行酒精呼氣測試，對違例司機發出了126張定額罰款告票，並扣留4部懷疑非法改裝的車輛作進一步檢驗。

另外，執法部門由去年平安夜至今年元旦，在港島區展開代號「追捕者」的假期及除夕打擊藥駕及酒後駕駛行動，在區內主要幹道設置路障，截查共823輛車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試。

行動中，5名年齡介乎29至37歲的本地男司機，以及一名35歲的尼泊爾籍男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。另外，一名29歲本地男司機因未能通過酒精呼氣測試以及口腔液測試，涉嫌「酒後駕駛」及「藥後駕駛」被捕。