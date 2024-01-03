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村屋油漆工墮地 昏迷送院
事主送院治理。（陳俊華攝）
【本報訊】西貢發生工業意外。昨日中午近1時30分，一名36歲男工人，在蠔涌路90號一村屋進行油漆工作期間，懷疑不慎從高處墮下，當場倒地昏迷，在場工友見狀，隨即協助報案。
救護員接報趕至，即場替事主急救並由救護車送往伊利沙伯醫院救治，他經治理後回復清醒，至於意外原因有待相關部門跟進調查。
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