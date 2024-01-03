村屋油漆工墮地 昏迷送院

【本報訊】西貢發生工業意外。昨日中午近1時30分，一名36歲男工人，在蠔涌路90號一村屋進行油漆工作期間，懷疑不慎從高處墮下，當場倒地昏迷，在場工友見狀，隨即協助報案。

救護員接報趕至，即場替事主急救並由救護車送往伊利沙伯醫院救治，他經治理後回復清醒，至於意外原因有待相關部門跟進調查。