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炮台山酒樓 遭淋紅油刑毀

人員在場調查。（劉子文攝） 人員在場調查。（劉子文攝）
人員在場調查。（劉子文攝）
【本報訊】昨日下午3時許，執法部門接獲炮台山電氣道160號地下一酒樓職員報案，指酒樓門外被人淋潑紅色油漆。人員接報到場，經初步調查後，把案件列作「刑事毀壞」，並翻查現場及附近一帶的「天眼」片段追緝歹徒。現場消息指，事件不排除涉及生意糾紛，惟箇中原因仍有待執法部門作進一步調查。
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