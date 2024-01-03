捕獸器勒傷唐狗 痛極掙扎哀號求救

罕見鋼索專捉野豬 非法放置大埔山頭 大埔烏蛟騰一隻由村民飼養的唐狗，昨日下午在村內一帶游走期間，誤踏俗稱「山豬吊」的捕獸器，左前腿遭緊索痛極哀號，在附近施工的路政署人員聞聲揭發，隨即剪斷羈繫狗狗的捕獸器鋼索，惟因其前腿遭鋼索索入肉，最後需由愛協人員帶走解困及治理。執法人員經初步調查後，把案件列作「殘酷對待動物」，並追緝放置非法捕獸器的歹徒。

誤踏捕獸器的唐狗叫「可樂」，年約3歲，由烏蛟騰田心村女村民鄭婆婆（81歲）飼養。據鄭婆婆透露，由可樂甫出世便飼養至今，由於因孫兒喜喝可樂，故此替愛犬改名可樂，平日牠喜在烏蛟騰一帶流連遊玩。昨日下午約2時，鄭婆婆仍見可樂在村內出現，詎料約半小時後，她接獲行山人士告知，指可樂在山邊誤踏捕獸器，她即時趕往了解。得悉當時有路政署人員在附近維修斜坡，期間乍聞淒厲的狗吠聲，循聲查看後赫見可樂在一棵樹旁誤踏捕獸器，左前腿被索住，牠不停掙扎吠叫且狀甚痛苦。

人員無法即場切斷鋼索 此時，路政署人員林先生用鉗剪斷綑綁於樹頭的捕獸器鋼索，但因捕獸器緊緊索住唐狗前腿，他亦無法替其解困。愛協人員接報趕至，見可樂前腿被鋼索索入肉，無法現場切斷鋼索，隨即把牠帶返總部，並施以麻醉針替其解困。有村民指，在上址附近山頭不時發現捕獸器，一般用於捕捉野豬，該些捕獸器多數是齒夾式，今次發現的金屬套索捕獸器則較為少見。據了解，唐狗誤踏的捕獸器在台灣叫「山豬吊」，專門用作捕捉野豬及野獸。

資料顯示，現時香港所見的非法捕獸器有幾種，通常是專為捕捉某類動物而設的，例如蛇、烏龜或野豬等，過程十分不人道，會導致動物嚴重受傷甚至死亡。當中金屬套索捕獸器，是以金屬套索箍緊動物；齒夾式捕獸器，透過齒夾型金屬製的陷阱，夾鉗着獵物，當動物踏到它時，其腳部會被夾個正着；而捕獸籠，猶如加大碼的老鼠籠，將動物困住。根據《野生動物保護條例》，任何人未經許可不得狩獵、故意干擾、售賣或出口、管有或控制任何受保護的野生動物。違者最高可被判罰款10萬元和監禁一年。