荔灣街市料農曆新年前重開

【本報訊】政府預留20億元推行街市現代化計劃，為食物環境衞生署轄下公眾街市進行硬件改善工程，荔灣街市早前同樣推行現代化計劃作全面翻新。食環署昨日公布預計荔灣街市將可在2024年農曆新年前重開，將適時公布街市重新開始營業的確實日期，又指街市服務承辦商日後需訂定推廣和發展街市的策略。

據食環署提交深水埗文件指出，現時荔灣街市仍進行翻新工程，在施工期間食環署會在美孚新邨第三、五、七及八期設置共4個垃圾收集點，以繼續為美孚新邨提供日常家居垃圾及大型家居雜物的收集服務。於全面翻新後將設置垃圾房及雜物收集區，其面積分別約為53平方米及26平方米，除收集由街市日常運作所產生的垃圾外，將會繼續收集由美孚新邨管理公司送交的第一期與第七期的日常家居垃圾及美孚新邨的大型家居雜物。

承辦商須訂推廣發展策略 早前現代化街市的首個項目——香港仔街市，就被爆出規劃失當，致人流疏少的問題。文件提到在翻新後的荔灣街市將推行全新管理模式，加強服務承辦商管理街市的角色及擴大其服務範疇。日後承辦商除了負責街市的日常管理、清潔、保安和小型維修工作外，亦要訂定推廣和發展街市的策略、與持份者保持聯繫溝通、及按需要就街市內的行業組合不時提供意見等，「務求令街市生意興旺，及更能滿足市民的需要」。食環署強調，並非外判街市營運，亦非把街市租予整體承租商，簽訂租約不會由服務承辦商承包。