紅磡北碼頭上層空置 新渡輪申建藝術廳

【本報訊】位於紅磡（北）渡輪碼頭上層空間現時被空置，未有好好利用。新渡輪近日向城市規劃委員會提交申請，計劃將碼頭上層處所作擬議展覽廳及商店及服務行業，新渡輪表示計劃僅涉及現有處所內的用途，並沒有涉及增加額外的樓面面積。而改劃後便可用於提供藝術展覽及「五感」健康諮詢服務，用途所產生的租金收入，將會是新渡輪其中一項重要的非票務收入，用以支持公司營運渡輪服務。

供健康諮詢 租金支撐營運 現時紅磡（北）渡輪碼頭上層為「其他指定用途」註明「碼頭」，擬議發展涉及約470平方米樓面面積，若成功改劃後預計新發展可於明年10月完工。新渡輪表示，碼頭目前只有下層用作渡輪乘客的上落船及食肆用途，有意善用上層的空置空間，現正與一潛在租戶商討於處所提供藝術展覽及「五感」健康諮詢服務。展覽廳將展示現代藝術、繪畫及古物等藝術供參觀者欣賞，而該租戶亦有意利用處所內的空間，於展覽時間外提供「五感」健康諮詢服務。

新渡輪指出，擬議用途的規模小，上船乘客、落船乘客及該處所的訪客均分別設有獨立的進出通道，認為上述擬議用途及其訪客不會對渡輪乘客造成任何阻礙，亦不會影響碼頭渡輪服務的運作。新渡輪又稱，作為公共交通樞紐，鄰近紅磡海濱長廊及興建中的紅磡都市公園，擬議展覽廳能增添新元素，有助海濱成為一個更具吸引力和活力的旅遊勝地，對促進文化、旅遊、教育和經濟發展方面槓桿式的貢獻；而「五感」健康諮詢服務也將貢獻大眾的健康和福祉。