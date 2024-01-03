3D繪圖展示消防設施 助三無大廈清潔

【本報訊】「三無大廈」消防設備差且衞生惡劣，為改善相關情況，油尖旺區擬創科技術優化兩項計劃，包括推出三維空間 （3D）建築繪圖，用三維實景模型，把大廈內的消防設施仔細地呈現出來，以協助目標大廈更精準地完成消防安全指示，以及利用先進清潔產品徹底清潔三無大廈公用地方的頑固污漬。

政府在全港18區推行地區主導行動計劃，而油尖旺民政事務處擬優化消防安全指示支援服務計劃及清洗三無大廈公用部分等兩項計劃。該處擬推出3D建築繪圖，用三維實景模型，把大廈內的消防設施仔細地呈現出來，以協助目標大廈更精準地完成消防安全指示。該處預計來年目標大廈數目可增至約250幢，受惠目標大廈樓齡30年或以上；每年平均應課差餉租值不高於18.7萬元，以及收到消防處及/或屋宇署就樓宇公用部分的消防安指示而未遵辦的大廈。

以科創技術去除頑固污漬 為持續改善三無大廈的居住環境，除了加強公用地方的清潔及防治鼠患工作外，民政處考慮加入科創技術以優化有關計劃，利用先進清潔產品徹底清潔三無大廈公用地方的頑固污漬，例如一般清潔用品未能有效清除的霉菌漬、油漬及膠漬。

該處預計整個項目可更到位地為300幢環境衞生有待改善及符合資格的大廈提供非恒常的清洗公用部分及防治蟲鼠的服務。

目標大廈的篩選及釐定優先的次序，考慮條件為大廈衞生環境欠佳；三無大廈或雖有居民組織但運作不太理想的大廈及樓齡30年或以上等。