區會公布收集民意範疇 中西區多要求

【本報訊】港府早前表示新一屆區議會要做到「上情下達，下情上達」，各區議員都要就地區關注議題向市民收集意見。目前有數區已公布收集意見範疇，當中有兩區要求區議員就「垃圾徵費」收集意見，其他區則關注交通情況，以及強化應對極端天氣能力等。

昨日召開首次大會的油尖旺區議會，要求區議員就提升三無大廈業主及住客們相關的樓宇管理意識，以及就在今年4月1日即將實施的「垃圾徵費」收集需要在宣傳和執行方面有何需要留意的地方。至於沙田區議會同樣要求區議員了解區內居民是否清楚理解實施安排細節，以及是否有需要解釋的地方。此外，亦要就處理區內的主要環境衞生問題的成效和短板、應對沙田區內環境衞生問題和阻街黑點的措施，和主要環境衞生問題和阻街收集意見。

觀塘區議會則要求區議員就交通情況特別是觀塘商貿區及新清水灣道於繁忙時段的交通擠塞問題、東九龍建造智慧綠色集體運輸系走線，和觀塘「簡約公屋」及「過渡性房屋」落成後的交通配套安排收集居民意見。

6項議題每題需問150人 針對香港早前迎來「500年一遇的暴雨」及多次極端天氣，其中東區如杏花邨等地則受到明顯破壞，東區區議會主席邀請各議員就強化東區應對極端天氣能力及安排作出討論，並收集市民意見。

在眾多區之中，中西區的要求則更為詳細及廣泛，包括要求區議員就6項議題，即就如何推廣中西區古蹟及景點，以帶動香港夜經濟及旅遊業發展；如何減少因交椅洲人工島，而要關閉卑路乍灣海濱長廊對居民的影響；中西區行人路及行車路路面情況欠佳問題；如何解決堅尼地城新海旁打卡問題以及就露宿者問題，並需要以問卷、家訪、電話訪問、街頭訪問等方式收集至少150個居民意見。

有關收集市民意見安排暫定為每3個月一次。該區區議員將輪流負責收集市民意見，每次意見收集將由5名區議員負責。即每名區議員每年平均須參與至少一次意見收集。在收集意見後，區議員需在8周向區議會主席提交書面意見報告，內容包括議題背景資料、市民意見摘要、區議員評估及建議應對方案。